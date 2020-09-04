В колониях Казахстана возобновят свидания для осужденных

фото из открытых источников
Учреждения уголовно-исполнительной системы планируют возобновить свидания осужденных с родственниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщает Комитет УИС, согласно Уголовно-исполнительному кодексу длительное свидание не может превышать 2 суток и будет предоставляться по предварительной записи. После длительных свиданий осужденные будут помещены на 14-дневный карантин, тем самым изолированы от общей массы.
Все меры принимаются с целью недопущения заражения осужденных и поддержания стабильной эпидемиологической обстановки в учреждениях УИС.
В период приостановления свиданий были созданы условия для проведения телефонных и видеопереговоров. За это время осужденным предоставлено около 350 тысяч телефонных переговоров, 18 тысяч звонков посредством видеосвязи продолжительностью до 15 минут и порядка 5 тысяч видеосвиданий длительностью до 2 часов.
Напомним, колонию в поселке Кушмурун Костанайской области в ближайшее время будут расформировывать.
COVID-2019 в Казахстане
106121 - зарегистрированно
98585 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3425 - в Костанайской области