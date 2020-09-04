В колониях Казахстана возобновят свидания для осужденных

Учреждения уголовно-исполнительной системы планируют возобновить свидания осужденных с родственниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщает Комитет УИС, согласно Уголовно-исполнительному кодексу длительное свидание не может превышать 2 суток и будет предоставляться по предварительной записи. После длительных свиданий осужденные будут помещены на 14-дневный карантин, тем самым изолированы от общей массы.

«Данная работа проводится совместно с территориальными санитарно-эпидемиологическими службами, которые дают оценку готовности наших учреждений к возобновлению свиданий. При этом, учитывая сохраняющийся риск заражения коронавирусной инфекцией, длительные свидания будут предоставляться осужденным не более чем с одним взрослым родственником при наличии отрицательного результата ПЦР-теста со сроком не более 5 суток. Что касается краткосрочных свиданий, то они будут предоставляться в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер», — сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета УИС МВД РК Ескали Саламатов.

Все меры принимаются с целью недопущения заражения осужденных и поддержания стабильной эпидемиологической обстановки в учреждениях УИС.

В период приостановления свиданий были созданы условия для проведения телефонных и видеопереговоров. За это время осужденным предоставлено около 350 тысяч телефонных переговоров, 18 тысяч звонков посредством видеосвязи продолжительностью до 15 минут и порядка 5 тысяч видеосвиданий длительностью до 2 часов.

Напомним, колонию в поселке Кушмурун Костанайской области в ближайшее время будут расформировывать.

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