USD 446.78
EUR 484
RUB 4.84
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанае больше 1000 волонтеров откликнулись на призыв о помощи

В Костанае больше 1000 волонтеров откликнулись на призыв о помощи

Фотография для новости В Костанае больше 1000 волонтеров откликнулись на призыв о помощи

Не зря говорят, что Костанай славится своими людьми. После призыва акима Костаная Марата Жундубаева неравнодушные костанайцы не заставили себя долго ждать. Уже буквально через час к Большому мосту на помощь спасателям, полицейским, госслужащим, работникам коммунальных служб пришли сотни горожан. Вооружившись лопатами, они включились в общее дело по укреплению моста. 

На месте в качестве волонтёров находятся и сотрудники телекомпании «Алау».

На Набережной «Шагала» сейчас также задействованы сотрудники департамента полиции, департамента ЧС, областных и городских государственных учреждений и управлений, коммунальных служб, представители АНК, волонтеры.

Все силы брошены на то, чтобы минимизировать потери от возможного перелива через Большой мост. В данный момент добровольные помощники устанавливают здесь трубы для водоотведения, укладывают песок, помогают в иных противопаводковых мероприятиях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Одни онлайн, другие оффлайн. Как будут учиться школьники и студенты в Костанае и Костанайском районе?
Следующая новость

Пик паводков и вторая волна половодья ожидается в Казахстане