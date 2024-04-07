В Костанае больше 1000 волонтеров откликнулись на призыв о помощи

Не зря говорят, что Костанай славится своими людьми. После призыва акима Костаная Марата Жундубаева неравнодушные костанайцы не заставили себя долго ждать. Уже буквально через час к Большому мосту на помощь спасателям, полицейским, госслужащим, работникам коммунальных служб пришли сотни горожан. Вооружившись лопатами, они включились в общее дело по укреплению моста.

На месте в качестве волонтёров находятся и сотрудники телекомпании «Алау».

На Набережной «Шагала» сейчас также задействованы сотрудники департамента полиции, департамента ЧС, областных и городских государственных учреждений и управлений, коммунальных служб, представители АНК, волонтеры.

Все силы брошены на то, чтобы минимизировать потери от возможного перелива через Большой мост. В данный момент добровольные помощники устанавливают здесь трубы для водоотведения, укладывают песок, помогают в иных противопаводковых мероприятиях.

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