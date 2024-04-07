Вода близко. Под угрозой центральный мост, соединяющий Костанай и Костанайский район

Аким Костаная Марат Жундубаев, сегодня озвучил данные о паводковой ситуации в городе.

На сегодня два моста «корейский» и мост в районе КЖБИ не функционируют. Осталась единственная дорожная артерия «Центральный мост».

Читайте также: Два моста закрыли. Решено разрушить асфальт автодороги «Подъезд к городу Костанай»

«Не функционируют два моста. Отткроют тогда, когда спадет вода. Комиссия проверит на безопасность. Единственная артерия «Большой мост» под угрозой со стороны города Тобыл будем перекрывать приток воды на дорогу. Не должны допустить перелива главной артерии. Люди есть, материалы есть. Обстановка сложная, но стабильная, контролируемая», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.