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В Костанае голый мужчина на дороге получил удар от водителя

12 июня около 4.32 утра на пульт 102 поступило сообщение о том, что по улице Чкалова находится обнаженный мужчина, который ведет себя неадекватно.

На место происшествия был направлен автопатруль, который задержал жителя города Костаная 1998 г.р., он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он кидался на автомобили. Один из водителей вышел из машины и ударил гуляющего мужчину.

Сотрудниками полиции мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

После оформления протокола он доставлен домой.

По факту нанесения ему телесных повреждений проводится проверка.

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