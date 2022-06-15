В Костанае и районах сменились прокуроры

Приказом Генерального Прокурора от 13 июня произведено назначение руководителей органов прокуратуры Костанайской области.

Прокурором города Костанай назначен советник юстиции Каримов Ринат Абылхасымович. Каримов Р.А. – ранее занимал должность прокурора Костанайского района.

Уроженец Карабалыкского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году с должности помощника прокурора Карабалыкского района.

Занимал руководящие должности: заместителя начальника Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области (2011-2012), заместителя прокурора Аулиекольского района (2012-2015), руководителя Аппарата прокуратуры Костанайской области (2017-2019), последняя должность прокурор Костанайского района (2019- н.в.). Стаж работы в органах прокуратуры более 18 лет.

Прокурором Костанайского района назначен советник юстиции Сарсенов Ерлан Нурканович. Сарсенов Е.Н. – ранее занимал должность прокурора города Костанай.

Уроженец Денисовского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности помощника прокурора района «Сарыарка» города Нур-Султан.

Занимал руководящие должности: начальник отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры района «Сарыарка» (2009), начальник отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры города Кокшетау (2011-2012), заместитель прокурора города Уральск (2016-2017), начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области (2017-2019), прокурор города Костанай (2019-н.в.).

Стаж работы в органах прокуратуры более 14 лет.

Прокурором Житикаринского района назначен советник юстиции Кузбаев Мейрам Жаксылыкович. Кузбаев М.Ж. – ранее занимал должность прокурора Узункольского района.

Уроженец Сарыкольского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2005 году с должности прокурора Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области. Занимал руководящие должности: начальник отдела по надзору за законностью следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Костанайской области (2011-2012), начальник отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму прокуратуры Костанайской области (2014-2017), заместитель начальника управления уголовного преследования прокуратуры Костанайской области (2017-2019), начальник управления специальных прокуроров прокуратуры Костанайской области (2019-2020), прокурор Узункольского района (2020-н.в.).

Стаж работы в органах прокуратуры более 17 лет.

Прокурором Узункольского района назначен советник юстиции Сагнаев Азат Набиевич. Сагнаев А.Н. – ранее занимал должность старшего помощника прокурора Костанайской области. Уроженец Северо-Казахстанской области, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2006 году с должности помощника прокурора Аулиекольского района.

Занимал руководящие должности: заместитель прокурора Карасуского района (2013-2014), заместитель прокурора города Аркалыка (2014-2018), заместитель прокурора Карабалыкского района (2018-2019), старший помощник прокурора Костанайской области (2019-н.в.).

Стаж работы в органах прокуратуры более 15 лет.

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