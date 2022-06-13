В Костанае из-за ночного пожара эвакуировали почти полсотни человек

13 июня в 03:33 на пульт 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме по проспекту Кобланды Батыра.

Прибывшие пожарные обнаружили во втором подъезде дома сильное задымление.

«Жильцы оказались в опасной зоне. Открытым пламенем горела квартира и балкон на втором этаже. Огонь перекинулся на смежные балконы на 2-ом и 3-ем этажах. Площадь пожара составила порядка 24 квадратных метра. Для тушения пожара, спасения и эвакуации граждан в условиях непригодных для нормального дыхания в работу включились сразу два звена газодымозащитной службы в составе 6 человек. Силами ДЧС из подъезда по лестничному маршу эвакуировано 46 человек, из них 12 детей. Спасено 8 чел из них 3 детей. Их огнеборцы спустили на землю при помощи автолестницы», — сообщили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава трех пожарных частей Костаная и 5 единиц специальной техники.

В 04:07 удалось локализовать огонь, в 04:14 пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, происшествие случилось в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

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