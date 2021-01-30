В Костанае из здания крупного строительного магазина эвакуировали посетителей

Фото нам прислали наши читатели. Видно, как работают полицейские. Стоит автотранспорт служб экстренного реагирования. Оцеплена территория.

По данным пресс-служба департамента полиции Костанайской области, сегодня около 12.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в здании строительного магазина «Мегастрой» якобы заложено взрывное устройство.

На место выехали заинтересованные службы. Здание проверили. Ничего не было обнаружено.

Напомним, накануне эвакуировали посетителей сразу двух торгово-развлекательных центров. Кто сделал анонимный звонок, пока не нашли, сообщили в полиции.

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