Аким Костаная Марат Жундубаев, обсуждая вопрос прекращения работы двух рынков «Наримановского» и «Салтанат», озвучил обсуждаемый сегодня вопрос строительства крытого рынка.

«Вопрос поднимали — будет ли вообще строительство городского рынка. Моё мнение — городской рынок, крытый, современный он должен быть. Для этого посмотрим, место будем определять. Я не называю сроки. Работать в этом направлении мы будем. Городской рынок должен быть с парковкой, с подведением коммуникаций, с созданием всей инфраструктуры, складских помещений. Нужно определиться. Это не говорит, что вы там все будете работать. Будем думать, где можно разместить современный рынок. Это не центр должен быть. В центре нет места», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Напомним, ранее глава города встретился с предпринимателями рынков.

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