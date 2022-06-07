В Костанае пассажир распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса

Иллюстративное фото
О происшествии нам сообщили наши читатели, которые стали очевидцами. Это случилось 7 июня примерно в 11.00.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Пассажир сообщает, что происшествие случилось в автобусе маршрута №12. На остановке «Спортзал» мужчина выбежал из автобуса не оплатив за проезд.
«Водитель спокойно сказал ему, чтобы тот оплатил за проезд. Пассажир потребовал, чтобы водитель вышел из автобуса и распылил перцовый баллончик прямо в глаза водителю. Водитель согнулся, пытался вытереть глаза, а этот пассажир опять распылил перцовый баллончик и убежал. Все были в шоке!», — сообщила очевидец происшествия.
Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.
«Заявление поступило. Дана ориентировка нарядам полиции на задержание данного мужчины», — сообщили в пресс-службе ДП.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: