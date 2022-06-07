В Костанае пассажир распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса

О происшествии нам сообщили наши читатели, которые стали очевидцами. Это случилось 7 июня примерно в 11.00.

Пассажир сообщает, что происшествие случилось в автобусе маршрута №12. На остановке «Спортзал» мужчина выбежал из автобуса не оплатив за проезд.

«Водитель спокойно сказал ему, чтобы тот оплатил за проезд. Пассажир потребовал, чтобы водитель вышел из автобуса и распылил перцовый баллончик прямо в глаза водителю. Водитель согнулся, пытался вытереть глаза, а этот пассажир опять распылил перцовый баллончик и убежал. Все были в шоке!», — сообщила очевидец происшествия.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Заявление поступило. Дана ориентировка нарядам полиции на задержание данного мужчины», — сообщили в пресс-службе ДП.

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