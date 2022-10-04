В Костанае погиб 23-летний водитель из-за неисправности колеса

Авария произошла 3 октября в 21.00 на пересечении улиц Абая-Арыстанбекова.

В результате которого погиб 23-летний водитель автомашины «Kia Cerato»

На место ДТП прибыл автопатруль. Командир взвода батальона патрульной полиции УП города Костаная, старший лейтенант Талгат Калисенов на месте ДТП прокомментировал ситуацию.

Полицейский отметил, что по предварительной версии, причиной ДТП стала неисправность переднего правового колеса.

В результате технической неисправности водитель не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением. В результате ДТП водитель погиб, 3 пассажиров телесных повреждений не получили.

Читайте также: Вылетел на встречку. Авария произошла на трассе в Костанайской области

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Проводятся необходимые следственные действия.

Полицейский обратился к участникам дорожного движения с требованием соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить на техническим состояние автотранспорта.

С начала года на территории области зарегистрировано 244 ДТП, в которых 71 человек погибли и 272 получили ранения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.