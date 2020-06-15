В Костанае погиб воспитанник детской деревни семейного типа «Жануя»

В Костанае погиб воспитанник детской деревни семейного типа, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Трагедия произошла в реке Тобол. Воспитатели повели детей купаться. Окунуться решили в не оборудованном для этого месте. Ребенок ушел под воду в тот момент, когда педагоги отвернулись. Спасти 13-летнего подростка не удалось.

Подробности ЧП специалисты не раскрывают. Но в отделе образования заявили, что один из воспитателей уже уволен. Не исключено, что делом займется полиция.

Был воспитатель. С воспитателем 4-ро детей. И вот пока отвернулся воспитатель, один утонул. Воспитателя будем привлекать. Она уволена. Будет передаваться дело. Ребенок 2007 года, — рассказала руководитель отдела управления образования Костанайской области Гульнара Досмухамедова.

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