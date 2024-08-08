В Костанае сигареты на 168 миллионов тенге подлежат уничтожению

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Четыре уголовных дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба АФМ РК.
Общая сумма выявленной продукции превышает 168 млн тенге.
В ходе проведения рейдов выявлено, что открытым способом реализовывались сигареты без средств идентификации, а также обнаружены места хранения на территории Костаная.
Из оборота изъято более 290 тысяч пачек сигарет.
Уголовные дела в отношении четверых подозреваемых лиц, осуществлявших незаконную деятельность, направлены в суд.
Судом данные лица признаны виновными и им назначены различные наказания в виде штрафов и ограничения свободы.
Вся изъятая продукция подлежит уничтожению.