В Костанайской области в выходные смогут работать лидеры Ashyq. Кто они?

Накануне главный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление. Согласно документу, в выходные и праздничные дни приостанавливают работу практически все объекты. Исключение лишь для тех, кто признан лидером проекта Ашык. Для получения статуса лидера, магазину либо ресторану нужно, работая в Ашыке, регистрировать как можно больше посетителей. При этом требования ко всем разные. К примеру, в объекте общепита за 2 недели должны отсканировать QR-код 1000 человек.

Работать по выходным и праздничным дням разрешается тем объектам, которые получили статус «Лидер Ашык». Таких сегодня — 68 по Костанайской области. Статус лидера проекта определяется системой. То есть здесь идет подсчет количества чекинов за 2 недели. Список участников для присвоения статуса формируется местным исполнительными органами, которым предоставляются сведения выгрузки по количеству регистраций посетителей на объектах. Потом этот список размещается на сайте акимата области.

«Определенная часть из них не будет иметь никаких преимуществ, потому что являются добровольными участниками, например это гос.органы,которые имеют значительное количество чекинов то есть проверки статусов посетителей с использованием QR- кодов или функции охранника, также в эту категорию попадают ЖД вокзал, аэропорт,ЦОН, промышленные предприятия достаточно крупные»,- рассказал начальник отдела по сопровождению проектов палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Для того, чтобы получить статус «Лидера Ашык» необходимо каждому посетителю того или иного объекта обязательно просканировать QR-код на входе в заведение. Для одних количество чекинов за 2 недели должны быть более 1000, а для других боле 500.

«По 11 отраслям направлениям деятельности, количество чекинов в областях необходимо набрать более 1000, по 7 категориям есть возможность набрать в 2 раза меньшее количество, СПА-центры, фитнесы и так далее, те, кто более низкую посещаемость имеет»,- отметил Роберт Юсупов.

В случае, если участники проекта Ашык игнорируют проверку статуса посетителя, и имеют нулевую активность,то их исключают из проекта на 2 недели, а в случае повторного нарушения на 2 месяца. На сегодня в Костанайской области на 2 недели исключены из Ашык более 100 объектов.

«На заседании МВК озвучили цифру 108 по Костанайской области. Выгрузка будет еще обрабатываться, потому что в эту категорию могут попасть те предприятия, которые ранее уже были исключены, фактически по состоянию на текущий момент эта цифра может слегка измениться, но общее количество, которое было озвучено на МВК именно такое. 108 участников проекта, которые за две недели с 11 по 28 июля имеют нулевую активность в плане проверки статусов посетителей»,- сообщил Юсупов.

Те объекты, кому разрешено работать в выходные дни в период ограничительных мер, будут опубликованы на сайте акимата Костанайской области в ближайшие дни.

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