В Костанае возобновляется прием сдачи практического экзамена на вождение

Об этом сообщили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области.
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С 28 апреля прием практического экзамена на вождения будет осуществлять межведомственная комиссия. В ее состав вошли полицейские, представители автошкол и сотрудники спецЦОНа.
В связи с неисправностью оборудования на автодроме специализированного ЦОНа Костанайской области принято решение практический экзамен принимать комиссионно, — сообщили в костанайском филиале Госкорпорации.
— На категории А, В, С, С1, Д будут приниматься на автодроме, на категорию СЕ (прицеп) — в городском режиме. Экзамен будет проводиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Так же стоит отметить, что принято решение для сдачи пробного практического экзамена на территорию автодрома будут допускаться транспортные средства автошкол с инспекторами.
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