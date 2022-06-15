В Костанае вынесен приговор «сантехнику» за совершение мошенничества

5 лет лишения свободы просил назначить государственный обвинитель в наказание для 30-летнего жителя Костаная Дмитрия Гудинова. Его дело рассматривалось костанайским городским судом №2.

Мужчина обвинялся в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана. По материалам дела, он представлялся сантехником из ПКСК, брал у жильцов многоэтажек деньги на якобы требуемый ремонт, или замену труб, и скрывался с ними. Таким образом он совершил 16 мошенничеств и мелких хищений. Вину по 13 эпизодам в суде Гудинов признал полностью, по одному только частично, два не признал вообще. Он утверждал, что не обманывал пенсионерку Нинель Берелович. Она же заявила, что сантехник похитил у нее 85 тысяч тенге. И ТОО «ЖЭС-2», обвиняло Гудинова в присвоении 23 тысяч тенге, с которыми он исчез на второй день работы на предприятии.

За совершение мелких хищений суд назначил Гудинову 180 часов общественных работ. За мошенничества 4 года лишения свободы. Однако, согласно уголовно-процессуальному Кодексу, большее наказание поглотило меньшее.

При назначении наказания суд учёл в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого: чистосердечное раскаяние, психическое расстройство, не исключающее вменяемости.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая то, что подсудимый совершил 16 эпизодов мошенничества, тяжкие преступления против собственности, причинил потерпевшим материальный ущерб, который на момент вынесения приговора не был возмещён, суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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