В Костанае заработал школьный базар — цены

3 августа в Костанае начал работать школьный базар. Он работает без выходных. Ежегодно за покупками сюда приезжают не только горожане, но и жители сёл.

Светлана Тимушкова торгует здесь почти 18 лет. Продавец рассказала, что в целом цены на канцтовары с прошлого года не изменились.

«Скачков больших нет, разница небольшая, и мы все равно, как продавцы, стараемся сглаживать, придерживаться. Потому что опять же, чтобы это было выгодно покупателю. Единственное, что смущает — это цены на атласы с контурными картами и прописи, то есть печатная продукция, которая идет по предметам», — говорит продавец Светлана Тимушкова.

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Если в прошлом году набор из атласа и карты стоил от 1500 до 1800 тенге, то сейчас цена достигает двух с половиной тысяч, что заметно бьет по кошельку. Минимальный набор принадлежностей будет стоить порядка 15 тысяч тенге. Продают здесь и школьную форму.

«Фартук, например, за 4000 тысячи продала, но думаю это габардин, красивый, хорошего качества и добавлено кружево. Рубашки по 4000 тенге», — рассказала продавец Мария Халилова.

В итоге, мы выяснили, что на образ девочки может уйти от 12 до 20 тысяч тенге. Сюда входит блузка, юбка, колготки и бантики. Однако, чтобы купить костюм для мальчика, нужно будет потратиться немного больше, так как на них цены стартуют от 25 тысяч. В управлении образования так же сообщили, что на выплату могут претендовать семьи, где по какой-либо причине родители потеряли доход. Для этого нужно также обратиться в школу и написать заявление.

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