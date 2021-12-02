В Костанайской области из-за гололёда женщина-водитель съехала в кювет

Фото пресс-службы ДП
Федоровские полицейские помогли женщине, которая попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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1 декабря жительница Костаная возвращалась домой. На трассе была сильная гололедица. Водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Об этом она сообщила на пульт «102» . На место ДТП выехал участковый инспектор Федоровского отдела полиции лейтенант Мерген Сабыржанов.
В ДТП водитель и пассажир не пострадали. Совместно с патрульными полицейскими он помог вытащить машину. На автомашине были повреждены бампер и колеса. Стражи порядка, сняв колеса, отвезли их на ремонт.
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«Большое спасибо полицейским, они помогли мне в трудную минуту. Отремонтировав машину, патрульные сопроводили меня до Костаная», — отметила в своем благодарственном письме А. Ергалиева.
В этот день на трассе Костанай — Карабалык сотрудники полиции оказали помощь на дороге более 10 водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации.
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