вашиновости «Гололёд! На Карабалык с границы машины стоят»

#вашиновости Куда смотрят наши службы? Дорожные когда в России всё посыпают!!! На Карабалык с границы машины стоят.

Читайте также: В Костанайской области из-за гололёда женщина-водитель съехала в кювет

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.