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#вашиновости «Гололёд! На Карабалык с границы машины стоят»

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#вашиновости Куда смотрят наши службы? Дорожные когда в России всё посыпают!!! На Карабалык с границы машины стоят.

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