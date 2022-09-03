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  4. В Костанайской области из-за пожаров отложили празднование 150-летие Ахмета Байтурсынова

В Костанайской области из-за пожаров отложили празднование 150-летие Ахмета Байтурсынова

Как сообщает телеграм-канал Президента РК, юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынулы, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит регион для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров.

 

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