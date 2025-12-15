В Костанайской области за время республиканской оперативно-профилактической операции «Правопорядок» полицейские изъяли семь запрещённых предметов. За три дня стражи порядка обнаружили пять ножей и два предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием.

Правоохранители отмечают, что усиленные рейды были направлены на профилактику правонарушений и пресечение фактов незаконного ношения опасных предметов в общественных местах.

Более 1200 нарушений и нетрезвые граждане

В ходе операции полицейскими также выявлено свыше 1200 административных правонарушений в общественных местах и нарушений правил дорожного движения.

Как сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Эльмира Испандьярова, около 200 граждан были замечены в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 156 человек доставили в медвытрезвители.

Девять водителей задержали за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Полицейский напомнила, что соблюдение закона и порядка — обязанность каждого гражданина, а за нарушение правил предусмотрена ответственность.

Незаконный труд мигрантов в ТРЦ

Отдельный эпизод был выявлен в одном из торгово-развлекательных центров Костаная. Сотрудники миграционной полиции совместно с участковыми инспекторами установили факт незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

Выяснилось, что 11 трудовых мигрантов выполняли монтажные работы в коммерческом помещении ТРЦ без необходимых разрешительных документов. Все нарушители были доставлены в управление полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности. В ближайшее время суд рассмотрит материалы и примет решение, в том числе по возможному выдворению иностранных граждан за пределы страны.

Ответственность понесёт и работодатель

К административной ответственности привлечён и работодатель — за использование иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа.

В департаменте полиции напомнили, что с начала года в Костанайской области уже пресечено более полутора тысяч нарушений миграционного законодательства. Операция «Правопорядок» направлена на укрепление общественной безопасности, снижение уровня правонарушений и повышение правосознания граждан.

Прогноз погоды по Костанайской области В ночные часы на севере и востоке Костанайской области ожидается небольшой снег, местами будет наблюдаться...

Метель стеной: в Костанайской области спасли колонну из 100 автомобилей В Костанайской области из-за сложных погодных условий временно закрыт участок автодороги республиканского значения «Жезказган —...