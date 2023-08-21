В Костанайской области качество мобильного интернета обещают улучшить

Руководство управления информатизации, представители компаний сотовой связи и депутаты мажилиса парламента сегодня встретились за круглым столом. Они обсудили грядущие изменения. Одно из них — Костанай вошел в число городов, где оператор Tele2/Altel построит сеть пятого поколения или попросту 5G.

Две базовые станции уже установлены на улицах Тауелсиздик и Свободы. К сентябрю их будет семь, а уже к концу года — одиннадцать. Жителей 174 сел региона тоже ждет улучшение качества мобильного интернета. В 2024-ом году начнется строительство и модернизация базовых станций, которых к 2026-му году будет 26.

«В ближайшие три года совместно с партнерской компанией Билайн, мы будем строить базовые станции 4G. Акимат области будет строить инфраструктуру, антенно-мачтовое оборудование, электропитание. А компания Билайн будет устанавливать базовые станции», — сообщил руководитель управления информатизации Костанайской области Азамат Кашиев.

Также на встрече руководство управления информатизации, а также представители компаний сотовой связи обратились к депутатам с наболевшими вопросами. Один из них — это репиторы. Эта тема активно обсуждается сельчанами на встречах акима с населением. Установив специальные устройства жители сел в буквальном смысле повышают скорость у себя, уменьшая ее у соседей. Запрета в законе на использование репитеров при этом нет. И по словам депутата мажилиса Екатерины Смышляевой, даже сертификация и лицензирование этих устройств не помогут решить проблемы.

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«У нас жители при наличии интернета, жалуются на его отсутствие. Здесь большая работа безусловно на акимах сельских округов. Нужно объяснять убеждать, еще и еще. Потому что вторые антенны для сел с численностью в 200-250 человек ну не будут ставить операторы», — сказала депутат мажилиса Парламента Екатерина Смышляева.

Еще один вопрос это радиофобия, то есть, когда жильцы многоквартирных домов не разрешают сотовым компаниям ставить на своем здании оборудование. Мотивируют люди это тем, что оно опасно для здоровья. И сейчас закон на их стороне. Но поправки грядут уже в скором времени. Одну из них инициировали депутаты.

«Уже первый шаг мы сделали. Пока еще он в силу не вступил — по поводу согласования с одним из жителей. У нас орган согласования изменен на совет дома, то есть не будет единоличное решение. Это решение все-таки отдали да, на управление многоэтажными домами, где речь идет идет о многоэтажных жилых домах», — говорит Екатерина Смышляева.

Подняли и еще один вопрос, актуальный для людей, живущих рядом с исправительными учреждениями. Как известно там стоит спецоборудование, так называемые глушилки, которые лишают людей связи. Этот вопрос в мажилисе страны также обсуждают. Как выяснилось, если бы учреждения устанавливали оборудование в правильных точках, то это бы не отражалось на людях. Поэтому, возможно, они будут согласовывать место установки в том числе и с операторами связи.

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