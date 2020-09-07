В Костанайской области каждый четвертый житель незастрахован в системе ОСМС

На штабе по реализации ОСМС обсудили причины большого количества незастрахованных граждан в Костанайской области.

7 сентября 2020 года под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова проведен очередной региональный Штаб по реализации обязательного социального медицинского страхования.

Средний процент застрахованного населения по Республике — 80%, по нашей области этот показатель ниже и составляет 75, 6%.

«В Костанайской области наибольший процент застрахованных граждан проживает в Джангельдинском, Амангельдинском районах и городе Аркалыке. В остальных регионах области уровень застрахованных граждан ниже, чем по Республике. Меньше всего застрахованных граждан проживает в городе Костанае, Карабалыкском районе и городе Рудном» – отметила директор Костанайского филиала Сауле Аймухамбетова.

1 июля закончился льготный период оказания медицинской помощи в системе ОСМС. Незастрахованные граждане со второго полугодия смогут получать услуги только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Для получения услуг из пакета ОСМС пациенту необходимо иметь статус застрахован. Взносы на ОСМС необходимо оплачивать с января текущего года.

Одной из причин выпадения работающих граждан из системы ОСМС являются бухгалтерские ошибки: некорректная оплата платежей, зачисление одной суммой взносов и отчислений, оплата отпускных и больничных без разделения по периодам, оплата раз в несколько месяцев — все это приводит к утрате статуса застрахованности.

«В связи с тем, что в нашей области высокий уровень незастрахованных лиц филиал Фонда медицинского страхования призывает всех граждан проверить свой статус застрахованности через мобильное приложение Qoldau 24/7. В случае если ваш статус незастрахован, необходимо обратиться в контакт центр ФМС по бесплатному номеру 1406» — добавила Сауле Аймухамбетова.

Напомним, в Казахстане до 1 октября от взносов и отчислений в систему обязательного социального медицинского страхования освободили малый и средний бизнес.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.