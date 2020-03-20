В Костанайской области полицейские привлекли к ответственности трех владельцев кафе за нарушения режима ЧП

Как отмечалось уже ранее, личный состав Департамента полиции Костанайской области переведен на усиленный вариант несения службы. Полицейские совместно с представителями акимата, СЭС проводят ежедневные рейды по соблюдению режима чрезвычайного положения. В плоскости особого внимания находятся увеселительные заведения. За два дня было проверено 80 кафе и ресторанов области, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

19 марта 2020 года в ходе очередного рейда в областном центре выявлены кафе, которые продолжали работать после установленного времени – до 22.00 часов. Владельцы кафе привлечены к административной ответственности по 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения». За невыполнение данных ограничений предусматривается наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (26,5 тыс. тенге) либо арест на срок до 15 суток.

По требованиям режима ЧП ограничивается время работы крупных торговых объектов – с 10.00 до 18.00, непродуктовых рынков – с 11.00 до 17.00. Количество посетителей в кафе и ресторанах не должно превышать 50 человек, принимать посетителей необходимо только до 22.00. Кроме того, с администраторами и владельцами заведений полицейские провели разъяснительную работу.

— Сегодня 20 марта в акимате города мы планируем провести встречу с владельцами кафе и ресторанов области, в рамках которой предупредим об ответственности за невыполнение временных ограничений, установленных в период чрезвычайного положения, — отметил начальник отдела местной полицейской службы города Костаная Марат Сахратов,

В ближайшее время административные материалы будут переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, что первый факт нарушения режима ЧП был выявлен в Рудном. 31-летний хозяин кафе привлечен к административной ответственности.

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