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В Костанайской области раскрыта кража на 10 миллионов тенге

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Житель села Садовый рассказал полицейским, что у него имеется производственная база, складские помещения по хранению овощей, цех розлива воды. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

«В ходе обхода производственной базы я увидел, что решетка на дверях цеха вырвана, оборудование отсутствует, то есть оно вырезано и вывезено из цеха. Я позвонил участковому Мичуринского сельского округа и сообщил, что на базе совершена кража», — рассказывает сельчанин.

Оперативно-следственная группа, в состав которой входили Бакберген Нургазин, Медет Саматов и Рашид Садыков, прибыла на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение 3 часов полицейские раскрыли кражу и задержали подозреваемых.

«Трое мужчин 32, 26 и 25 лет ночью проникли в здание и похитили фильтр-пресс рамный, пищевой варочной котел с мешалкой, линию по розливу напитков, тем самым причинили материальный ущерб на общую сумму более 9 400 000 тенге», — рассказывает старший оперуполномоченный Бакберген Нургазин.

Похищенное имущество возвращено владельцу. Владимир Фомин выразил слова благодарности, подчеркнув, что полицейские оперативно установили подозреваемых и раскрыли преступление в кратчайшие сроки.

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