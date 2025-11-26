USD 518.4 EUR 598.13 RUB 6.55

В Костанайской области сохранится сухая погода

По информации синоптиков, в ближайшие сутки осадков в Костанайской области не ожидается. На севере, востоке и юге региона местами прогнозируется туман.

Ветер северо-западный, скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 1–6 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до +3 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный 7–12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 1–3 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до 0…+2 градусов.



