В Костанайской области спасли рыбаков, застрявших в снежном плену

7 января в 00:37 поступило сообщение о том, что на территории Денисовского района в 8 км от с. Перелески на р. Тобол в снежном перемете оказалась автомашина с рыбаками.

Жители города Рудного приехали на зимнюю рыбалку. Вскоре разыгралась непогода, образовались снежные переметы, сквозь которые иномарка пробуксовывала и не смогла выехать на берег.

Приезжие рыбаки плохо ориентировались на местности, поэтому не могли разъяснить спасателям свое точное местонахождение. Спасательные работы осложнял сильный ветер, буран, плохая видимость.

На помощь гражданам прибыли сотрудники Отдела по ЧС Денисовского района в составе двух человек на автомашине «Нива» и группа спасателей подразделения ОСО г. Житикара на высокопроходимой технике «Ямал».

В 6-42 автомашину с рыбаками обнаружили в 1,5 км от берега. Вскоре спасенных рыбаков доставили в пункт обогрева, расположенный в с. Перелески.

ДЧС Костанайской области напоминает: собираясь в дорогу, заблаговременно изучите погодные условия. При штормовом предупреждении не покидайте населенные пункты. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!

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