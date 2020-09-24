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В Костанайской области установили личность хулигана, разгромившего пандус для инвалидов

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В Костанайской области установили личность вандала, разгромившего перила пандуса и сам пандус для инвалидов.

Собран административный материал по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» и направлен в суд. Мера воздействия будет назначена решением суда.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, личность хулигана установлена, им оказался 19-летний житель Лисаковска.

Напомним, 21 сентября в центре города Лисаковск пандус, предназначенный для инвалидов, пострадал от действий вандала. Вандал разбил перила и сам пандус. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Данный факт был зарегистрирован полицейскими города Лисаковск.

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