В Костанайской области увеличился список нарушителей домашнего карантина

Нарушителей карантина уже 2292. Хотя еще десять дней назад таких было на 213 человек меньше.

Читайте также: Когда и кому нужно ревакцинироваться от коронавируса — Минздрав РК

Согласно сведениям программы «Ashyq», выявлено 1560 лиц с «красным» статусом и 732 лиц с «желтым».

Это те люди, которые должны быть на домашнем карантине, но не соблюдали эти требования. Согласно официальным данным, на лиц с «желтым» статусом выдается постановление, а на лиц с «красным» статусом протокол об административном правонарушении. Всего привлечены к административной ответственности 90 физических лиц, на них наложено штрафов на почти 4 млн 300 тыс. тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.