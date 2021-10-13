В Костанайской области увеличился список нарушителей домашнего карантина

avtoradio.kz
Нарушителей карантина уже 2292. Хотя еще десять дней назад таких было на 213 человек меньше.
Читайте также: Когда и кому нужно ревакцинироваться от коронавируса — Минздрав РК
Согласно сведениям программы «Ashyq», выявлено 1560 лиц с «красным» статусом и 732 лиц с «желтым».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Это те люди, которые должны быть на домашнем карантине, но не соблюдали эти требования. Согласно официальным данным, на лиц с «желтым» статусом выдается постановление, а на лиц с «красным» статусом протокол об административном правонарушении. Всего привлечены к административной ответственности 90 физических лиц, на них наложено штрафов на почти 4 млн 300 тыс. тенге.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области