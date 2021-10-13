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В Костанайской области увеличился список нарушителей домашнего карантина

avtoradio.kz

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Нарушителей карантина уже 2292. Хотя еще десять дней назад таких было на 213 человек меньше.

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Согласно сведениям программы «Ashyq», выявлено 1560 лиц с «красным» статусом и 732 лиц с «желтым».

Это те люди, которые должны быть на домашнем карантине, но не соблюдали эти требования. Согласно официальным данным, на лиц с «желтым» статусом выдается постановление, а на лиц с «красным» статусом протокол об административном правонарушении. Всего привлечены к административной ответственности 90 физических лиц, на них наложено штрафов на почти 4 млн 300 тыс. тенге.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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