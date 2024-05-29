В Костанайской области введены в действие новые дорожные знаки

В Костанайской области введены в действие и новые дорожные знаки. Об этом сообщил заместитель начальника МПС УП Костаная Алмат Карымсаков.

А именно появились дорожные знаки — «Движение на электрических самокатах запрещено», «Перестроение на параллельную проезжую часть», «Конец параллельной проезжей части», «Диагональный пешеходный переход» и другие.

Также, согласно новым правилам, теперь на водителей с инвалидностью первой и второй групп, а также третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или их перевозчиков, не будет распространятся действие ряда знаков, касающихся запрета на стоянку или движение транспортных средств.

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