Лучше не обгонять. Полицейские Костаная рассказали, за что теперь будут наказывать водителей

Изменена в ПДД ответственность за пересечение «одинарной» сплошной линии. Теперь за это накажут так же, как ранее за движение через двойную линию, даже на дорогах, имеющих всего две полосы, лишат прав на полгода.

Так что, лучше не обгонять в таких местах даже тихоходную технику, например, трактора или комбайны. Запрещено выезжать на «встречку» и там, где нет линии, но установлен знак «Обгон запрещен».

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В поправках обозначено, что при левых поворотах на перекрестках встречные машины должны разъезжаться только правыми сторонами, если перекресток не имеет особой геометрии. На пересечениях дорог есть и другие изменения.

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«Чуть-чуть зона перекрестков, именно зона действия светофора, знаков, она увеличилась. Если раньше, доехав только до пересечения проезжих частей, надо было уезжать, теперь именно, «стоп-линию» только проехал, — все. Соответственно, ты должен покинуть перекресток», — объяснил заместитель начальника МПС УП Костаная Алмат Карымсаков.

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