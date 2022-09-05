В Костанайской области выявили превышения по диоксиду азота, оксиду углерода и диоксиду серы

РГП «Казгидромет» и областной департамент экологии совместно провели внеплановые комплексные исследования воздуха в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает пресс-служба Министерства экологии, передает informburo.kz

Исследование проводили в пяти сёлах:

Новонеженка;

Аманкарагай;

Аулиеколь;

Баганалы;

Лесное.

«В пяти сёлах зафиксированы повышенные показатели по диоксиду азота, оксиду углерода и диоксиду серы. Погодные условия были без осадков и скорость ветра в северо-восточном направлении не превышала 3-4 метров. Видимость была плохой из-за дыма», – говорится в сообщении.

Сейчас экстренные службы тушат пожар в районе сёл Лесное и Баганалы. Площадь возгорания составила 43 тысячи гектаров.

Чтобы компенсировать ущерб экологии из-за природных пожаров, в Костанайской области за пять лет высадят 168 млн деревьев на площади 28,8 тысячи гектаров.

«В этом году на запланированных 4,3 тысячи гектаров земли весной было посажено 14 млн деревьев из 24 миллионов, а остальные посадки планируется завершить осенью», – сообщили в ведомстве.

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты.

В Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев, чтобы проверить и оценить ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.