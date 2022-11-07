В Костанайской области выросло количество заболевших ОРВИ.

Если две недели назад специалисты фиксировали их в районе 1600 человек, то по итогам минувшей — уже 2600. В общем в поликлиники с начала эпидсезона обратилось уже больше 13 тыс. человек.

«Если говорить про ОРВИ, то в большей части — 58 процентов — это дети от 14 лет. 7 тысяч 800 — это дети, есть и дети до года — 288 и беременные женщины 155 человек», — отметила специалист департамента санэпид контроля по Костанайской области Айгерим Калиева.

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Но при этом, как отмечают в департаменте санэпидконтроля, в аналогичный период прошлого года количество заболевших было почти на 7 процентов больше. Но пока говорить об окончательных цифрах санврачи не решаются, спрогнозировать их тоже сложно. Сейчас количество заболевших может снизиться, а затем увеличиться через неделю. При этом санврачи определили новые правила отмены занятий в школах при большом количество заболевших ОРВИ.

«Согласно постановлению номер 30, в случае заболевания ОРВИ до 30 процентов детей в одном классе — переводят класс в онлайн обучение. Раньше отправляли классы домой, пока такого не было у нас», — отметила Айгерим Калиева.

Кроме того, этой осенью, по словам специалистов, уже выявлено 37 случаев гриппа типа Б. Большое количество заболевших в Костанае, Рудном и Костанайском районе. Что касается вакцинации против гриппа, то ею охвачено примерно 85 процентов людей из групп риска.

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