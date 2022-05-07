В Костанайской области запустят производство продуктов на 112 млрд тенге

В Костанайской области реализует 15 агропроектов общей стоимостью свыше 112 млрд тенге. Среди них молочно-товарные фермы и мясокомбинат, передает LS.

По информации МИДа, казахстанские компании хотят приступить к их реализации в этом году. Общий объем инвестиций – около 112,5 млрд тенге. В то же время запуск проектов ожидается до 2026 года. За счет открытия производственных мощностей могут создать более 700 рабочих мест.

В регионе планируют построить завод по производству сыров за 32 млрд тенге. На предприятии могут трудоустроить 60 человек. На текущий момент идет подготовка документации.

Также в области могут запустить восемь молочно-товарных ферм общей стоимостью на 66,4 млрд тенге, где работой обеспечат 330 человек. В частности, уже в следующем году хотят построить и сдать в эксплуатацию первый молочный проект из данного списка, он оценивается в 4,6 млрд тенге. Здесь трудоустроят 50 человек. Остальные семь молочно-товарных ферм откроют в 2025 году. Отмечается, что по ним также готовятся документы.

Другой казахстанский инвестор планирует наладить бисквитное производство за 10 млрд тенге. Работу могут получить 260 казахстанцев.

Кроме того, в области в 2025 году организуют два мясных производства общей стоимостью 2,28 млрд тенге с созданием 55 рабочих мест. И планируют модернизировать и расширить действующий свиноводческий комплекс под селекционно-генетический центр с дальнейшей переработкой собственного сырья. В реализацию этого проекта инвестору требуется 600 млн тенге. Вместе с тем уже строится семенная линия с производительностью 20 тонн в час. Стоимость – 600 млн тенге. И в области построят и сдадут в эксплуатацию овощехранилище за 600 млн тенге.

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