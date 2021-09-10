В лесополосе найдено тело без вести пропавшей 19-летней девушки — ДП Костанайской области

Полиция начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК «Убийство» по факту безвестного исчезновения Евгении Казачук, которая ушла с работы 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Тело девушки было обнаружено полицейскими в лесополосе в 150 метрах от места работы.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

Как сообщалась ранее 19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области.

Она работала поваром в придорожном кафе.

К поискам Евгении Казачук были подключены волонтеры.

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