В мессенджере WhatsApp появится еще одна функция

Фото из открытых источников
С помощью нее пользователи смогут редактировать отправленные сообщения, передает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Специалисты WABetaInfo не исключают: пользователи мессенджера смогут видеть историю исправлений.
WhatsApp снова разрабатывает кнопку редактирования для текстовых сообщений. Ожидается, что новая функция появится как в версии мессенджера для компьютеров, так и в версиях WhatsApp для устройств под управлением Android и iOS.
О сроках введения новой функции пока не сообщается.
Ранее появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp изменит правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Пользователям мессенджера разрешат сохранять исчезающие сообщения.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: