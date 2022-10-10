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Информацию о повестках казахстанцам в России прокомментировали в МИД

Фото из открытых источников

В МИД РК прокомментировали рассылку о массовой мобилизации казахстанцев в России.

В ведомство поступило лишь одно сообщение о вручении повестки казахстанцу.

Представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров призвал не верить рассылкам о массовой мобилизации казахстанцев в России, передает informburo.kz

«За весь этот период было лишь одно обращение, и то из Москвы. Просим не верить вбросам и рассылкам, которые проходят в СМИ. Даже если есть такие факты, наверняка этот гражданин подал на гражданство, и где-то в базах он проходит, то есть имеет двойное гражданство, но не признаёт, что имеет гражданство России. А тут ситуация повернулась другим образом…», – сказал он.

В начале октября стало известно, что казахстанцу прислали повестку о мобилизации в Санкт-Петербурге. Мужчина рассказал, что с 2017 года имеет вид на жительство в России. Казахстанец связался с диппредставительством РК, где ему пообещали поставить в известность консула.

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