В Минтруда ответили на предложение повысить черту бедности в Казахстане

Черта бедности утверждена так, что позволяет гражданам активизироваться и не сидеть дома, сказал на брифинге директор Департамента социальной помощи Минтруда и соцзащиты населения РК Аскар Ниязов, передает zakon.kz.

«Черта бедности утверждена в том пределе, что позволяет нашим гражданам активизироваться. Мы не должны повышать размер пособий и посадить людей дома», сообщил директор департамента социальной помощи Минтруда и соцзащиты населения РК Аскар Ниязов

Он напомнил опыт 2019 года, когда выдавались пособия, и как результат было множество фактов сокрытия доходов, фиктивных разводов для получения АСП.

«АСП должен существовать на том уровне, который приемлем для проживания. Мы берем на себя обязательства по трудоустройству человека, а если он не хочет из дома выходить, хочет только получать пособия, то мы не даем такую возможность», — говорит Аскар Ниязов.

На брифинге напомнили, что черта бедности составляет примерно 2,2-2,5 доллара (935 – 1062 тенге) в день в зависимости от региона. При этом самые бедные страны стремятся к тому, чтобы обеспечить своему населению минимум проживания 1 доллар (425 тенге) в день, развивающиеся страны – 1,9 доллара (807 тенге) в день, развитые – 2,5 доллара (1062 тенге) в день.

«Мы развивающиеся. Эта черта соответствует всем международным нормам. В 2020 году у нас 185 тыс. семей получили АСП. В 2021 году 198 тыс. получателей стало. Это те люди, которые ухудшили свое состояние из-за пандемии, когда спад был. По итогам 2021 года у нас было более 51 тыс. семей, мы уже вывели из бедности. Экономика не стоит на месте, кто-то улучшает свое положение, кто-то – нет. Кому необходима помощь, мы помогаем по мере своей возможности. В первую очередь стараемся обеспечить занятость», — говорит Аскар Ниязов.

Ранее 2 февраля 2022 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ерлан Саиров предложил правительству рассмотреть вопрос повышения черты бедности и прожиточного минимума, добавив, что в Казахстане черта бедности составляет 2,8 доллара (почти 1215 тенге), в России – 6 долларов (2600 тенге) в день.

26 мая в Сенате при рассмотрении программы повышения доходов населения до 2025 года депутат Динар Нукетаева возмутилась уровнем заработка казахстанцев, отметив, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 5,3%. По неофициальной информации, это более 1,5 млн казахстанцев.

В пример она привела данные, согласно которым черта бедности в Казахстане находится на одном уровне со странами Африки и Южной Америки.

Также депутат сообщила, что, несмотря на наблюдаемый в последние годы в стране многократный рост ВВП, не менее 40% казахстанцев тратят 59% своего бюджета на покупку продуктов. Из 2 млн самозанятых более 85% людей зарабатывает менее 100 тыс. тенге в месяц, из них 10% имеют доход ниже прожиточного минимума, а в некоторых регионах этот показатель достигает 30%.

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