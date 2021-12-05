В Минтруда предупредили женщин, собирающихся на пенсию

Казахстанки, рожденные во второй половине 1961 года, должны обратиться за назначением пенсионных выплат до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.
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Как пояснили в министерстве, такая спешка связана с законом «О пенсионном обеспечении в Казахстане», принятым в 2013 году. В статье 11 прописано, что пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно по 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.
В 2021 году возраст выхода на пенсию у женщин составил 60 лет. С 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию будет уже 60 лет и шесть месяцев.
Получается, если казахстанки, которым во второй половине 2021 года исполнится 60 лет, не успеют подать заявление до конца 2021 года, в следующем году им придется ждать полгода и выйти на пенсию они смогут только после июля 2022 года.
Госкорпорация «Правительство для граждан» отправляет SMS-предупреждения гражданам, готовящимся к выходу на пенсию, и призывают собрать необходимые документы заранее.
Для выхода на пенсию могут понадобиться: удостоверение личности или паспорт, при наличии справка о суммах доходов и отчислениях в ЕНПФ, документы, подтверждающие трудовой стаж (возможно, электронные копии архивных документов), документ об образовании, военный билет, свидетельства о рождении детей и другие документы. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Отсутствие этих документов, кроме удостоверения личности, не может стать причиной для отказа в получении пенсии, но может сказаться на размере выплат.
В Министерстве труда пояснили, что заявления граждан рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня подачи.
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