В социальных сетях распространяется информация о том, что в проекте новой редакции Конституции Республики Казахстан в пункте 4 статьи 27 в формулировке о праве на отдых перед словом «отпуск» отсутствует слово «ежегодный». Авторы публикаций утверждают, что это якобы может привести к ограничению прав работников.

В этой связи Министерство труда и социальной защиты населения РК заявило: подобная трактовка не соответствует действительности.

Конституция — о принципах, детали — в законах

В ведомстве напомнили, что Конституция закрепляет базовые принципы и гарантии прав и свобод граждан, определяя их фундаментальный характер. Конкретные механизмы реализации этих прав устанавливаются отраслевым законодательством.

Проект статьи 27 закрепляет право на отдых как гарантированное законом социальное право. Отпуск является одной из форм реализации этого права. Его продолжительность, периодичность, порядок предоставления и другие условия регулируются трудовым законодательством.

Что говорит Трудовой кодекс

Нормы Трудового кодекса Республики Казахстан прямо предусматривают ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, устанавливают его минимальную продолжительность, порядок предоставления и запрет на непредоставление отпуска.

Кроме того, само понятие «отпуск» в законодательстве охватывает различные его виды:

ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск;

социальные отпуска;

иные формы освобождения от работы, предусмотренные законом.

По данным министерства, предлагаемая формулировка в проекте Конституции является юридически корректной и не отменяет действующие гарантии.

Право на отдых сохраняется

В Минтруда подчеркнули, что обновление конституционной формулировки не означает отмены ежегодного оплачиваемого отпуска и не влечёт автоматических изменений трудового законодательства.

Граждан призывают ориентироваться исключительно на официальные источники информации и не распространять необоснованные выводы.

Налоговые органы получат данные о счетах физлиц: кого это коснётся Налоговые органы смогут запрашивать у банков сведения о счетах физических лиц. О том, в каких...

Несовершеннолетний привлечён к ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области установили несовершеннолетнего, который заведомо сообщил о...

Перехват и принудительные посадки военных самолётов: заявление от Минобороны РК С 20 февраля по 10 марта 2026 года проходит плановая тренировка войск противовоздушной обороны в...