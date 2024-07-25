В Минздраве Казахстана объяснили, почему планируют запретить лечить зубы на пенсионные деньги

В Министерстве здравоохранения Казахстана объяснили, почему планируют временно запретить протезирование зубов за счёт пенсионных накоплений, передает informburo.kz

В ведомстве заявили о фактах нецелевого использования средств ЕНПФ для оплаты стоматологических услуг.

«По информации АО «Отбасы банк», уполномоченного оператора по единовременным пенсионным выплатам, зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда при использовании их на стоматологические услуги. По данным банка, в ходе проведённых служебных проверок обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг», – говорится в сообщении министерства.

Ранее Минздрав представил на публичное обсуждение проект поправок в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

Согласно документу, с 10 августа 2024-го до 1 февраля 2025 года приостанавливается финансирование за счёт пенсионных накоплений стоматологических услуг, оказываемых в клиниках Казахстана, таких как протезирование и вставка зубов.

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