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В Минздраве назвали категории медиков, которые получат доплаты за вредность вместо отменяемых с 1 октября надбавок

sova.info

Минздрав опубликовал проект приказа об отмене с 1 октября надбавок для медработников, задействованных в борьбе c пандемией Covid-19, передает informburo.kz

Надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда с 1 октября введут для следующих категорий медработников:

  • врачи реаниматологи-анестезиологи;
  • инфекционисты;
  • анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;
  • эпидемиологи;
  • психологи и социальные работники ПМСП;
  • работники Центра ядерной медицины;
  • врачи-паталогоанатомы.

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С 1 августа предлагается снизить размеры существующих надбавок на 50%. Таким образом размеры выплат составят:

  • первая группа риска – 10 МРЗП;
  • вторая группа риска – 5 МРЗП;
  • третья группа риска – 2,5 МРЗП.

С 1 октября эти надбавки выплачиваться не будут.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 4 августа.

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