В Минздраве назвали категории медиков, которые получат доплаты за вредность вместо отменяемых с 1 октября надбавок

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Минздрав опубликовал проект приказа об отмене с 1 октября надбавок для медработников, задействованных в борьбе c пандемией Covid-19, передает informburo.kz
Надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда с 1 октября введут для следующих категорий медработников:
- врачи реаниматологи-анестезиологи;
- инфекционисты;
- анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;
- эпидемиологи;
- психологи и социальные работники ПМСП;
- работники Центра ядерной медицины;
- врачи-паталогоанатомы.
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С 1 августа предлагается снизить размеры существующих надбавок на 50%. Таким образом размеры выплат составят:
- первая группа риска – 10 МРЗП;
- вторая группа риска – 5 МРЗП;
- третья группа риска – 2,5 МРЗП.
С 1 октября эти надбавки выплачиваться не будут.
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 4 августа.
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