В Минздраве РК прокомментировали информацию о вспышке холеры в России

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Об этом говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о вспышке холеры в России и заражении воды, не соответствует действительности, передает zakon.kz.
Благополучная эпидемиологическая ситуация по холере в Казахстане сохраняется. Местные случаи холеры не регистрируются в течение последних десяти лет.
«Вместе с тем эпизодически регистрируются завозные случаи холеры. Так, в 2017 и 2018 годах было зарегистрировано по пять завозных случаев холеры (от приезжих туристов) и в 2019 году – четыре завозных случая (от казахстанских туристов, приехавших из Индии). В 2020-2022 гг. завозных случаев холеры не зарегистрировано», — сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Ежегодно Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля и их территориальными подразделениями в эпидемический сезон осуществляется постоянный контроль за объектами внешней среды (реки, водоемы, зоны рекреации).
Исследуется до 9 тыс. проб питьевой воды, вода для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения до 2 тыс. проб, вода в местах массового организованного рекреационного водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере, – до 6 тыс. проб.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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