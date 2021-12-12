В МОН хотят вернуть миллион тенге школьнику

В Министерстве образования и науки сделали заявление по поводу поступка четвероклассника из Мангистау. Председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова рекомендовала вернуть деньги мальчику, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова на своей странице в Facebook опубликовала мнение об этой ситуации.

«Порадовало, что четвероклассник из Мангистау изготовил прибор для применения на уроках математики и благодаря своим знаниям и стараниям, выиграл 1 миллион тенге на республиканском конкурсе. Поощрение и раскрытие потенциала талантливых детей очень важно. И то, что школьник выразил желание направить заслуженно полученное вознаграждение на приобретение интерактивной доски для своей школы, говорит о его добром сердце и других положительных качествах. При этом, считаю, что приобретать интерактивную доску должен не школьник, победивший на республиканском конкурсе, а местный исполнительный орган. Конечно, порывы детей по поддержке и развитию своей школы надо поощрять и поддерживать, но не в таком случае», — написала она.

Гульмира Каримова также отметила, что законодательно финансирование школ находится в ведении акиматов. По ее словам, для закупки необходимого оборудования местными исполнительными органами выделяются бюджетные средства.