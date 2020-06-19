В мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки подозревается сотрудник управления образования Костанайской области — видео

Заместитель руководителя отдела управления образования акимата Костанайской области подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования ГУ «Управления образования акимата Костанайской области».

Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки представителя коммерческой организации и завладении путем обмана его денежными средствами в сумме 14 млн. тенге, якобы за положительное решение вопроса о заключении договоров из одного источника о государственных закупках компьютеров на сумму более 370 млн. тенге, и беспрепятственное подписание актов выполненных работ, которые в свою очередь не входили в его служебные полномочия.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщаелось о еще одном деле в управлении образования. Руководителя коммунального госучреждения управления заподозрили в даче взятки.

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