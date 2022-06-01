В МВД заявили о начале масштабной операции в Казахстане

В нем приняли участие представители министерств обороны, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и местных исполнительных органов.

Операция проводится Министерством внутренних дел ежегодно с 1 июня по 30 октября, сообщает polisia.kz

Ее задача – уничтожение растительно-сырьевой базы наркотиков на территории Казахстана, установление заслона каналам поставки наркотиков из-за рубежа, а также пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений. В организации и проведении операции привлечены силы и средства Министерства обороны, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и АО “Ғарыш Сапары”.

Операция проводится в летне-осенний период в связи с созреванием конопли, из которой изготавливают марихуану, гашиш. МВД предупреждает об уголовной ответственности за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества и административной ответственности за непринятие мер к уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей конопли.

В случае обнаружения незаконных посевов и мест произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений, необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Справочно: Непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли на посевах сельскохозяйственных культур, в садах, питомниках и парках, на обочине полей, на полосах отчуждения шоссейных и железных дорог, на территории организаций, на земельных участках жителей городов, поселков и других населенных пунктов, а также землях государственного лесного и водного фондов, государственного запаса и закрепленных за организациями после получения официального предписания органа влечет наложение административного штрафа: на физических лиц в размере 10 МРП; на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 40 МРП; на субъектов среднего предпринимательства – 70 МРП; на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

Культивирование наркосодержащих растений – посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, за что предусмотрен штраф в размере до 2 000 МРП либо исправительные работы, в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. То же деяние совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

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