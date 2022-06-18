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В областном управлении здравоохранения Костанайской области больше нет руководителя

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области прокомментировали вопрос отсутствия руководителя управления.

«Место руководителя управления здравоохранения вакантно. Временно исполняет обязанности Мадина Касенова. Рустем Айтбаев освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу»,-сообщили в областном ведомстве.

Напомним, Рустем Айтбаев был назначен на должность руководителя управления в ноябре 2021 года.

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