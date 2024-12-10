На заседании Правительства Премьер-министр акцентировал внимание на вопросе актуализации списков действующих очередников на жилье.

«Я поручал провести инвентаризацию списков. Она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить. В очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане», – отметил Олжас Бектенов.

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