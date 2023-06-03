В отношении авиакомпании SCAT возбудили административное дело

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Комитет гражданской авиации Казахстана возбуждил административное производство в отношении авиакомпании SCAT, сообщает zakon.kz.
Авиакомпания обвиняется в нарушении статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов») по причине снятия пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай – Анталья 27 мая текущего года.
27 мая сотрудник авиакомпании не впустила на рейс семью, воспитывающую ребенка с диагнозом аутизм.
«Сотрудник авиакомпании SCAT посчитала, что ребенок будет мешать другим пассажирам, и не пустила на борт«, – написали в Instagram профиле «Мой ребенок».
«Отмечаем, что соблюдение этичных норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение данных требований является недопустимым и неприемлемым», – написали в КГА.
Авиакомпания SCAT в свою очередь сообщила, что пассажиру возмещен понесенный материальный ущерб, в ближайшее время пассажиры планируют перелет в соответствии с предложенной туристической путевкой. В отношении сотрудников авиакомпании SCAT, допустивших административное правонарушение, будут приняты меры дисциплинарного характера.
Авиакомпания SCAT будет привлечена к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
Президент SCAT Владимир Денисов 30 мая в кулуарах правительства рассказал, что очень часто рейсы задерживаются из-за опаздывающих пассажиров.