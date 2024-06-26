В ожидании обширного циклона. Прогноз погоды от синоптиков

pixabay.com
Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.
В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет на западные и северо-западные регионы Казахстана обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.
Читайте также: Озвучен прогноз погоды на июль
Сильный дождь ожидается 27 июня на юго-западе, 27-29 июня на северо-западе, 28-29 июня на западе, севере страны. Лишь на востоке и северо-востоке страны ожидается погода приемущественно без осадков.
Спад жары ожидается 27 июня на северо-западе, 28-29 июня на юге, 29 июня на севере, в центре страны. На востоке, юго-востоке страны сохраняется очень сильная жара до +40+43°С.
Tags: Алау алау кз алау тв Казахстан Костанай Костанайская область погода прогноз прогноз погоды РТН