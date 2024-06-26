В ожидании обширного циклона. Прогноз погоды от синоптиков

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет на западные и северо-западные регионы Казахстана обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.

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Сильный дождь ожидается 27 июня на юго-западе, 27-29 июня на северо-западе, 28-29 июня на западе, севере страны. Лишь на востоке и северо-востоке страны ожидается погода приемущественно без осадков.

Спад жары ожидается 27 июня на северо-западе, 28-29 июня на юге, 29 июня на севере, в центре страны. На востоке, юго-востоке страны сохраняется очень сильная жара до +40+43°С.

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