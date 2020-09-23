В полиции Костаная рассказали, где нашли пропавшего 15-летнего мальчика

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайкой области, 22 сентября около 24:00 часов установили его местонахождение ранее без вести пропавшего 15-летнего Ержана Хамзаева.

Находился в городе Костанае. Сотрудник УП города Рудного забрал его в Управление полиции города, оттуда передали родителям.

«Бродил по улице в микрорайоне Наурыз в Костанае. Кто-то из граждан заметил его и позвонил по сотовому, указанному в информации. С ним проведена профилактическая беседа»,- сообщили в ведомстве.

Напомним, Ержан Хамзаев 21 сентября ушёл из дома и до настоящего времени местонахождение его было неизвестно.

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